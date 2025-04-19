قبل وفاته.. ماذا قال سليمان عيد عن أشهر أدواره مع الجمهور؟

كتب- هاني صابر:

تحدث الفنان الراحل سليمان عيد، عن أشهر أدواره التي اشتهر بها مع الجمهور.

وقال سليمان عيد، في لقاء سابق ببرنامج "بودكاست بداية": "دور علاء اللي عملته مع محمد هنيدي بفيلم (جائنا البيان التالي) وكنت عامل دور عريس ومشهد ميرفت وعلاء وباور فاميلي فيه.. كانت مصر كلها في الشارع لما تشوفني في الشارع تقولي يا علاء، وبعدها فيلم عسكر في المعسكر".

وأضاف: "وفيلم كباريه دعمني وعملي شغل كويس مع الناس، وفيلم واحد من الناس وكان تراجيدي مش كوميدي".

وتوفي الفنان سليمان عيد، صباح الجمعة، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة نُقل على إثرها إلى المستشفى، حيث فارق الحياة.

سليمان عيد أحد أشهر نجوم الفن، قدم العديد من الأدوار خاصة الكوميدية التي ستظل في أذهان الجمهور، وشارك في رمضان 2025 بأكثر من مسلسل، بينها مسلسل قهوة المحطة ومسلسل سيد الناس مع النجم عمرو سعد، وكوكبة من نجوم الفن، إخراج محمد سامي، ويُعرض له في السينما حاليا فيلم فار بـ 7 ترواح وفيلم سيكو سيكو.