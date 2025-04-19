محمد عادل إمام يرثي سليمان عيد: "ده احنا اللي بينا كتير جدا"

كتب- هاني صابر:

وجه الفنان محمد عادل إمام، رسالة رثاء لصديقه الفنان الراحل سليمان عيد الذي وافته المنية أمس الجمعة إثر ازمة صحية مفاجئة.

ونشر محمد إمام، صورة سيمان عيد، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "مش عارف أتكلم عنك أقول إيه.. ده احنا اللي بينا كتير جدا.. الله يرحمك يا صاحبي ويصبر أهلك ويصبرنا على فراقك.. هتوحشني أوي يا سليمان".

وتوفي الفنان سليمان عيد، صباح الجمعة، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة نُقل على إثرها إلى المستشفى، حيث فارق الحياة.

سليمان عيد أحد أشهر نجوم الفن، قدم العديد من الأدوار خاصة الكوميدية التي ستظل في أذهان الجمهور، وشارك في رمضان 2025 بأكثر من مسلسل، بينها مسلسل قهوة المحطة ومسلسل سيد الناس مع النجم عمرو سعد، وكوكبة من نجوم الفن، إخراج محمد سامي، ويُعرض له في السينما حاليا فيلم فار بـ 7 ترواح وفيلم سيكو سيكو.