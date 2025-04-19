بدرية طلبة تعلق على تصوير نعش سليمان عيد في جنازته.. ماذا قالت؟

كتب- هاني صابر:

علقت الفنانة بدرية طلبة، على قيام بعض الأشخاص بتصوير نعش الفنان سليمان عيد في جنازته.

ونشرت بدرية، صورة من الجنازة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "مهزلة الجنازات وصلت لتصوير النعش واللي جواه بياخد اللقطة ويفوز بأسبقية النشر والريتش يعلى والفيديو يجيب حقه مش مهم إنتهاك حرمه الميت عادي!".

وتابعت: "مفيش حد بيقول مين دول؟ ولا موجودين ليه؟ وبيزاحموا أهل وأصحاب المتوفي ليه؟ مين دول بجد؟ دول لو صحفيين يبقى فيه نظام ويتشاف كارنيهاتهم".

وأضافت: "لكن لو مواقع تحت بير السلم وأصحاب صفحات بيسترزقوا يبقى لازم يتمنعوا من حضور العزاء لأنهم لا بيحترموا نفسهم ولا بيحترموا حد.. الصورة من جنازة سليمان عيد رحمة الله عليه".

وتوفي الفنان سليمان عيد، صباح الجمعة، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة نُقل على إثرها إلى المستشفى، حيث فارق الحياة.

سليمان عيد أحد أشهر نجوم الفن، قدم العديد من الأدوار خاصة الكوميدية التي ستظل في أذهان الجمهور، وشارك في رمضان 2025 بأكثر من مسلسل، بينها مسلسل قهوة المحطة ومسلسل سيد الناس مع النجم عمرو سعد، وكوكبة من نجوم الفن، إخراج محمد سامي، ويُعرض له في السينما حاليا فيلم فار بـ 7 ترواح وفيلم سيكو سيكو.