بعد بكائه في جنازته.. صلاح عبدالله يوجه رسالة رثاء لـ سليمان عيد

كتب- هاني صابر:

وجه الفنان صلاح عبدالله، رسالة رثاء للفنان سليمان عيد، وذلك بعد بكائه وانهياره في جنازته.

ونشر صلاح عبدالله، صورة الراحل عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "اطمن يا سولوم متقلقلش عليا أنا بقيت كويس وبطلت عياط وبدعيلك من قلب قلبي يا عشرة العمر يا غالي".

وأضاف: "نومة هنية في الجنة ونعيمها يا سليمان بإذن الرحمن الرحيم.. الفاتحة والدعاء لأطيب خلق الله سليمان عيد".

وتوفي الفنان سليمان عيد، صباح الجمعة، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة نُقل على إثرها إلى المستشفى، حيث فارق الحياة.

سليمان عيد أحد أشهر نجوم الفن، قدم العديد من الأدوار خاصة الكوميدية التي ستظل في أذهان الجمهور، وشارك في رمضان 2025 بأكثر من مسلسل، بينها مسلسل قهوة المحطة ومسلسل سيد الناس مع النجم عمرو سعد، وكوكبة من نجوم الفن، إخراج محمد سامي، ويُعرض له في السينما حاليا فيلم فار بـ 7 ترواح وفيلم سيكو سيكو.