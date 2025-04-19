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حدث بالفن- سبب وفاة سليمان عيد وهالة صدقي تكشف أسرار صادمة عن جعفر العمدة

12:01 ص السبت 19 أبريل 2025
حدث بالفن- سبب وفاة سليمان عيد وهالة صدقي تكشف أسرار صادمة عن جعفر العمدة

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نشرت الفنانة بسمة بوسيل جلسة تصوير جديدة عبر حسابها الخاص على انستجرام.

وظهرت بسمة في الصور وهي مرتدية فستان شفاف بسيط وشعر منسدل، بسيط، للمزيد.. اضغط هنا

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