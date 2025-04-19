حدث بالفن- سبب وفاة سليمان عيد وهالة صدقي تكشف أسرار صادمة عن جعفر العمدة

نشرت الفنانة بسمة بوسيل جلسة تصوير جديدة عبر حسابها الخاص على انستجرام.

وظهرت بسمة في الصور وهي مرتدية فستان شفاف بسيط وشعر منسدل، بسيط، للمزيد.. اضغط هنا