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نسرين طافش بالشورت على البحر وهيدي كرم جريئة.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة

12:30 ص السبت 19 أبريل 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    نسرين طافش
  • عرض 6 صورة
    جيهان شماشرجي وياسمينا العبد
  • عرض 6 صورة
    ياسمين صبري
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    أسيل عمران
  • عرض 6 صورة
    هيدي كرم
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حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال السطور التالية يعرض مصراوي مجموعة من القطات نجوم الفن خلال 24 ساعة:

هيدي كرم

ظهرت الفنانة هيدي كرم، بإطلالة جريئة، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

ياسمين صبري

نشرت الفنانة ياسمين صبري، صورة لها ظهرت فيها مرتدية فستان "قصير وجريء"، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، وخطفت من خلالها الأنظار إليها.

نسرين طافش

نشرت الفنانة نسرين طافش مجموعة من الصور عبر حسابها الخاص على انستجرام، على البحر وظهرت وهي مرتدية شورت أبيض أنيق وانهالت عليها التعليقات.

أسيل عمران

نشرت الفنانة أسيل عمران مجموعة من الصور عبر حسابها الخاص على انستجرام وظهرت بإطلالة كاجول بسيطة.

جيهان شماشرجي وياسمينا العبد

نشرت الفنانة جيهان شماشرجي مجموعة من الصور على حسابها على انستجرام عبر خاصية الاستوري، وظهرت في صورة مع الفنانة الشابة ياسمينا العبد.

نسرين طافش هيدي كرم ياسمين صبري أسيل عمران جيهان شماشرجي
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