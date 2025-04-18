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ريم سامي تستقبل مولودها الأول وتطلق عليه هذا الاسم

11:19 م الجمعة 18 أبريل 2025

الفنانة ريم سامي

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استقبلت الفنانة ريم سامي، مولودها الأول، اليوم الجمعة، بعد مرور قرابة عام على زواجها.

وأعلن والد ريم عبر حسابه الخاص على الفيسبوك خبر وضع ابنته لمولودها الأول.

وكتب:"الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، اللهم لك الحمد حمدًا كثيرًا مباركًا كما يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك، الحفيد سيف محمد المغازي، ابن أم أبيها ريم.

واحتفلت ريم شهر مايو 2024، بزفافها على محمد المغازي، بحضور عدد كبير من النجوم والأهل والأصدقاء.

ريم سامي ريم سامي تستقبل مولودها الأول ريم سامي تستقبل مولودها سيف والد ريم سامي على فيسبوك
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