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بالصور- شقيق الفنان أحمد داش يحتفل بزفافه

11:12 م الجمعة 18 أبريل 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    حفل زفاف شقيق الفنان أحمد داش
  • عرض 7 صورة
    زفاف شقيق أحمد داش
  • عرض 7 صورة
    حفل زفاف شقيق داش
  • عرض 7 صورة
    شقيق أحمد داش
  • عرض 7 صورة
    زفاف كريم داش
  • عرض 7 صورة
    زفاف شقيق أحمد داش
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احتفل كريم داش، شقيق الفنان أحمد داش، بزفافه على هايدي الخولي، وهي من خارج الوسط الفني، بمدينة الجونة، بحضور عدد من نجوم الفن والإعلام، وذلك بعد أيام قليلة من عقد قرانهما في القاهرة.

وشهد الحفل حضور عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم شقيقه الفنان أحمد داش، وشقيقته دينا والفنان محمد الشقنقيري، إلى جانب عدد من أفراد العائلة.
ويشارك الفنان أحمد داش في موسم أفلام عيد الفطر بفيلم نجوم الساحل، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، حول قصة حب بين شاب وفتاة يواجهان العديد من التحديات والمغامرات.

زفاف كريم داش كريم داش أحمد داش دينا داش
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