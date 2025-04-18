إعلان

بسمة بوسيل تنشر جلسة تصوير جديدة.. والجمهور يعلق

09:45 م الجمعة 18 أبريل 2025

بسمة بوسيل

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

نشرت الفنانة بسمة بوسيل جلسة تصوير جديدة عبر حسابها الخاص على انستجرام.

وظهرت بسمة في الصور وهي مرتدية فستان شفاف بسيط وشعر منسدل، بسيط.

وانهالت عليها التعليقات من الجمهور، وجاءت كالتالي:" جميلة، بسمة القلب، أجمل بسمة، نجمة الأناقة، شياكة وجمال".

وكتبت بسمة كلمات أغنيتها الجديدة وقالت:

"ده ف شرع مين ..

ان انت توجع قلبي و افضل اتفرج ..

لأ ده انت فعلا بتهرج ..

ماهو مين يشوف موتو ب عينيه ..

يفضل ثابت ولا يتحرك ..

في كدابين ..

لكن في زيك كدبهم بيفوق حدو ..

قَفَلِت بيبانك واتسدو ..

يا خسارة اللي ببني فيه ..

وف ثانية جيت انت تهدو" ..

كانت بسمة بوسيل طرحت مؤخرًا أغنية "لأ ثواني" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" من كلمات عليم، وألحان محمد خلف، وتوزيع محمد العشري.

بسمة بوسيل بسمة بوسيل على انستجرام بسمة بوسيل بفستان شفاف أغنية بسمة بوسيل الجديدة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

رئيس "بلبن" يفتح النار: "مفيش محاضر تسمم.. واللي بيحصل ده محصلش قبل كده"- (فيديو)
منطقة عازلة و1300 عملية هجوم والحصار الأطول.. ما حدث في شهر بعد عودة حرب غزة؟
كبير الاقتصاديين في "جولدمان ساكس" لمصراوي: خفض الفائدة ضروري.. وهذه شروط صندوق النقد الدولي