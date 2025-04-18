بسمة بوسيل تنشر جلسة تصوير جديدة.. والجمهور يعلق

نشرت الفنانة بسمة بوسيل جلسة تصوير جديدة عبر حسابها الخاص على انستجرام.

وظهرت بسمة في الصور وهي مرتدية فستان شفاف بسيط وشعر منسدل، بسيط.

وانهالت عليها التعليقات من الجمهور، وجاءت كالتالي:" جميلة، بسمة القلب، أجمل بسمة، نجمة الأناقة، شياكة وجمال".

وكتبت بسمة كلمات أغنيتها الجديدة وقالت:

"ده ف شرع مين ..

ان انت توجع قلبي و افضل اتفرج ..

لأ ده انت فعلا بتهرج ..

ماهو مين يشوف موتو ب عينيه ..

يفضل ثابت ولا يتحرك ..

في كدابين ..

لكن في زيك كدبهم بيفوق حدو ..

قَفَلِت بيبانك واتسدو ..

يا خسارة اللي ببني فيه ..

وف ثانية جيت انت تهدو" ..

كانت بسمة بوسيل طرحت مؤخرًا أغنية "لأ ثواني" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" من كلمات عليم، وألحان محمد خلف، وتوزيع محمد العشري.