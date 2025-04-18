"الجمال المصري".. يارا السكري تنشر مقطع فيديو من أحدث ظهور والجمهور يعلق

نشرت الفنانة يارا السكري مقطع فيديو من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الخاص على انستجرام.

وظهرت يارا وفي مرتدية فستان أسود مفتوح وتركت شعرها منسدلًا، مما أظهرها أكثر عفوية.

وانهالت عليها التعليقات، وجاءت كالتالي:" قمر، قلبي، جمال ودلال، نجمة، أجمل يارا، أجمل يارا، الجمال المصري".

شاركت يارا السكري في مسلسل "فهد البطل"، رمضان 2025"، والذي ضم كوكبة من النجوم، وهم: أحمد العوضي، ميرنا نور الدين، أحمد عبد العزيز، محمود البزاوي، لوسي، كارولين عزمي، عصام السقا، حجاج عبد العظيم وصفوة، وغادة طلعت، غيرهم، والمسلسل من تأليف محمود حمدان، إخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجي.