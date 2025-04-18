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أسرة "قهوة المحطة" تنعى الراحل سليمان عيد

08:43 م الجمعة 18 أبريل 2025

مسلسل قهوة المحطة

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نعت أسرة مسلسل "قهوة المحطة" أحد أبطالها الفنان سليمان عيد والذي وافته المنية اليوم عقب تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية، وعبر المنتج عمرو كمال المشرف على إنتاج المسلسل عن حزنه العميق هو وكل أسرة المسلسل.

وقال الكاتب والسيناريست عبد الرحيم كمال إنها خسارة كبيرة ونتمنى له الرحمة مؤكدا أن الراحل كان يحب تقديم أداوارًا بعيدة عن الكوميديا مثلما حدث معه في جزيرة غمام وقهوة المحطة.

قهوة المحطة إنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية و سينرجي - تامر مرسي- و أخرجه إسلام خيري و لعب بطولته النجوم أحمد غزي وبيومي فؤاد و رياض الخولي وأحمد خالد صالح وهالة صدقي وعلاء مرسي و فاتن سعيد وغادة طلعت وحسن ابو الروس و علاء عوض و نخبة كبيرة من النجوم .

سليمان عيد قهوة المحطة مسلسلات رمضان
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