حسن الرداد عن سليمان عيد: "حزني عليك ما يتوصفش"

القاهرة- مصراوي:

نعى الفنان حسن الرداد عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام، الفنان سليمان عيد الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الجمعة 18 أبريل، بعد مروره بأزمة صحية مفاجئة.

ونشر الرداد صورة للراحل، معلقا "البقاء والدوام لله في القلب الطيب والإنسان الخلوق المحترم الأستاذ سليمان عيد أو عم سليمان زي ما كنت بقوله. الإنسان سيرة وهي دي اللي بتبقى لإنسان بعد ما بيرحل وأنت يا عم سليمان اديت مثال لنا كلنا بعد ما الأخلاق قلت والمصلحة بقت مسيطرة على علاقات الناس والكره والغيرة والحقد بقوا في كل مكان، اديت لنا مثال في إن كل الحاجات دي زائلة، ومحدش هيحزن ويزعل عليك بجد غير من تعاملك الطيب وأخلاقك العالية".

وتابع "الله يرحمك يا حبيب قلبي، حزني عليك ما يتوصفش وأشهد إنك كنت راجل طيب وإنسان مخلص لكل الناس اللي تعرفهم، اشتغلت معاك أعمال كتيرة كنت زي النسمة ودائم الابتسامة، وبدون أي طلبات، اللهم ارحم عبدك سليمان عيد وأدخله الجنة مع الأبرار والصديقين .خالص عزائي لأسرته الكريمة".

وتوفي الفنان سليمان عيد، صباح اليوم الجمعة 18 أبريل، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة نُقل على إثرها إلى المستشفى، حيث فارق الحياة.

سليمان عيد أحد أشهر نجوم الفن، قدم العديد من الأدوار خاصة الكوميدية التي ستظل في أذهان الجمهور، وشارك في رمضان 2025 بأكثر من مسلسل، بينها مسلسل سيد الناس مع النجم عمرو سعد، وكوكبة من نجوم الفن، إخراج محمد سامي، ويُعرض له في السينما حاليا فيلم فار بـ 7 ترواح.