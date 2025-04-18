كيف ساعد سليمان عيد أبطال "شيزلونج" ومحمد أنور ببداية المشوار؟

كتبت- منى الموجي:

عبر الفنان محمد أنور عن حزنه لرحيل الفنان سليمان عيد، والذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الجمعة 18 أبريل، بعد مروره بأزمة صحية مفاجئة.

ونشر أنور صورة سليمان عبر حسابه الرسمي على موقع "انستجرام"، وكشف في تعليقه عليها كيف ساعده سليمان وساعد أبطال مسرحية "شيزلونج" ببداية المشوار، وكتب "سنة 2011 عملنا مسرحية اسمها (شيزلونج) على مسرح الدولة ومكانش حد يعرفنا غير صحابنا، عم سليمان أول نجم جه يتفرج علينا ولما عجبناه عزم كل المخرجين الكبار والنجوم عشان يجوا يتفرجوا علينا وياخدوا ناس مننا".

وتابع "واللي كان منهم أستاذ أشرف عبدالباقي اللي خدنا فعلا لما أتفرج علينا وبدأنا معاه المشوار، ومش بس كده عم سليمان كان بياخدنا ونروح شركات الإنتاج يعرضنا على المنتجين وهو مالوش أي مصلحة في اللي بيعمله ده، وكان ممكن يتفرج ويقول كلمتين حلوين ويروح وخلاص، كان أطيب واحد شوفته في حياتي وعمره ما زعل حد.. ربنا يرحمك يا عم سليمان ويدخلك فسيح جناته".

وتوفي الفنان سليمان عيد، صباح اليوم الجمعة 18 أبريل، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة نُقل على إثرها إلى المستشفى، حيث فارق الحياة.

سليمان عيد أحد أشهر نجوم الفن، قدم العديد من الأدوار خاصة الكوميدية التي ستظل في أذهان الجمهور، وشارك في رمضان 2025 بأكثر من مسلسل، بينها مسلسل سيد الناس مع النجم عمرو سعد، وكوكبة من نجوم الفن، إخراج محمد سامي، ويُعرض له في السينما حاليا فيلم فار بـ 7 ترواح.