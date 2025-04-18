يا أطيب خلق الله.. خالد يوسف ينعى سليمان عيد

نعى المخرج خالد يوسف الفنان الراحل سليمان عيد الذي وافته المنية اليوم الجمعة، إثر أزمة صحية مفاجئة.

وكتب عبر حسابه الخاص على الفيسبوك :"إن أردت أن تعرف معنى كلمة طيب كان لابد لك أن تعرف سليمان عيد، الطيبة هي أهم صفة في الشخصية المصرية.

واستكمل:"لم أر مصريا تتجلى فيه هذه الطيبة أكثر من سليمان، هل يوجد اليوم من عرف خبر رحيله ولم يترحم عليه ولم يشعر بالآسي والحزن على فقده".

وأضاف:" رحل فجأة ودون ضجيج فأحدث دويا في قلوب محبيه واعتصر الألم الصارخ أرواح عارفي قيمته الإنسانية والفنية، حالة حب سليمان عيد التي اعتمرت كل القلوب والأفئدة قلما تتوفر لشخصية عامة أو فنان، رحمك الله ياأطيب خلق الله وندعو المولى أن يحشرك مع الطيبين والصديقين والشهداء".

ورحل الفنان سليمان عيد، عن عالمنا صباح اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 64 عامًا، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة نُقل على إثرها إلى المستشفى، حيث فارق الحياة.

يُذكر أن، سليمان عيد من مواليد 17 أكتوبر 1961، وبدأ مشواره الفني في أواخر ثمانينيات القرن الماضي، قبل أن ينطلق بقوة عقب مشاركته في فيلم "الإرهاب والكباب" إلى جانب النجم عادل إمام عام 1992، ما فتح له المجال لأداء أدوار بارزة في السينما والتلفزيون.

وشارك سليمان عيد في عدد من الأعمال البارزة من بينها "طيور الظلام"، و"النوم في العسل"، و"همام في أمستردام"، إلى جانب عشرات المسلسلات التلفزيونية والمسرحيات، بإجمالي يزيد عن 150 عملًا فنيًا.