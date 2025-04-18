إعلان

أحمد زاهر ناعيا سليمان عيد: مع السلامة ياطيب يا أمير

05:27 م الجمعة 18 أبريل 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    سليمان عيد
  • عرض 10 صورة
    الفنان الراحل سليمان عيد
  • عرض 10 صورة
    سليمان عيد
  • عرض 10 صورة
    الفنان سليمان عيد
  • عرض 10 صورة
    سليمان عيد (3)
  • عرض 10 صورة
    سليمان عيد (4)
  • عرض 10 صورة
    سليمان عيد (7)
  • عرض 10 صورة
    سليمان عيد
  • عرض 10 صورة
    سليمان عيد
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- منى الموجي:

نعى الفنان أحمد زاهر، بكلمات مؤثرة الفنان سليمان عيد الذي غادر عالمنا صباح اليوم الجمعة 18 أبريل، بعد نقله إلى المستشفى ومروره بأزمة صحية مفاجئة.

ونشر زاهر صورة سليمان، معلقا "مع السلامة يا حبيبي، مع السلامة يا طيب يا أمير، إنا لله وإنا إليه راجعون، البقاء لله في وفاة الصديق والحبيب سليمان عيد، ربنا يتغمده برحمته الله يرحمك يا حبيبي ويحسن إليك ويجعل مثواك الجنة، أرجو قراءة الفاتحة والدعاء للمغفور له بإذن الله لا حول ولا قوة إلا بالله".

وتوفي الفنان سليمان عيد، صباح اليوم الجمعة 18 أبريل، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة نُقل على إثرها إلى المستشفى، حيث فارق الحياة.

سليمان عيد أحد أشهر نجوم الفن، قدم العديد من الأدوار خاصة الكوميدية التي ستظل في أذهان الجمهور، وشارك في رمضان 2025 بأكثر من مسلسل، بينها مسلسل سيد الناس مع النجم عمرو سعد، وكوكبة من نجوم الفن، إخراج محمد سامي، ويُعرض له في السينما حاليا فيلم فار بـ 7 ترواح.

أحمد زاهر سليمان عيد سيد الناس
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

منطقة عازلة و1300 عملية هجوم والحصار الأطول.. ما حدث في شهر بعد عودة حرب غزة؟
كبير الاقتصاديين في "جولدمان ساكس" لمصراوي: خفض الفائدة ضروري.. وهذه شروط صندوق النقد الدولي