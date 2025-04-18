أحمد زاهر ناعيا سليمان عيد: مع السلامة ياطيب يا أمير

كتبت- منى الموجي:

نعى الفنان أحمد زاهر، بكلمات مؤثرة الفنان سليمان عيد الذي غادر عالمنا صباح اليوم الجمعة 18 أبريل، بعد نقله إلى المستشفى ومروره بأزمة صحية مفاجئة.

ونشر زاهر صورة سليمان، معلقا "مع السلامة يا حبيبي، مع السلامة يا طيب يا أمير، إنا لله وإنا إليه راجعون، البقاء لله في وفاة الصديق والحبيب سليمان عيد، ربنا يتغمده برحمته الله يرحمك يا حبيبي ويحسن إليك ويجعل مثواك الجنة، أرجو قراءة الفاتحة والدعاء للمغفور له بإذن الله لا حول ولا قوة إلا بالله".

وتوفي الفنان سليمان عيد، صباح اليوم الجمعة 18 أبريل، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة نُقل على إثرها إلى المستشفى، حيث فارق الحياة.

سليمان عيد أحد أشهر نجوم الفن، قدم العديد من الأدوار خاصة الكوميدية التي ستظل في أذهان الجمهور، وشارك في رمضان 2025 بأكثر من مسلسل، بينها مسلسل سيد الناس مع النجم عمرو سعد، وكوكبة من نجوم الفن، إخراج محمد سامي، ويُعرض له في السينما حاليا فيلم فار بـ 7 ترواح.