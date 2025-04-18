إعلان

بعد اجرائهما عمليتين.. خروج ابنتي الفنان منير مكرم من المستشفى (خاص)

04:38 م الجمعة 18 أبريل 2025

الفنان منير مكرم

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- هاني صابر:

كشف الفنان منير مكرم عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، عن خروج ابنتيه من المستشفى وعودتهما لبيتهما بعد إجرائهما عمليتين في الوجه.

وقال منير مكرم، في تصريح خاص لـ"مصراوي": "بناتي الاتنين خرجوا من المستشفى، وكل واحدة عملت عملية في الوجه والفكين، والحمد لله هما دلوقتي رجعوا البيت".

يذكر أن، منير مكرم خاض دراما رمضان 2025 بمسلسل"حكيم باشا".

مسلسل "حكيم باشا" من تأليف محمد الشواف، إخراج أحمد خالد أمين، وبطولة مصطفى شعبان، رياض الخولي، دينا فؤاد، سهر الصايغ، منذر رياحنة، محمد نجاتي، أحمد صيام، محمد العمروسي، منير مكرم، سلوى عثمان، أحمد فهيم، سلوى خطاب، عايدة فهمي، فتوح أحمد، أحمد فؤاد سليم، هاجر الشرنوبي، حازم إيهاب، أحمد عبدالله محمود.

منير مكرم نقابة المهن التمثيلية حكيم باشا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

منطقة عازلة و1300 عملية هجوم والحصار الأطول.. ما حدث في شهر بعد عودة حرب غزة؟
كبير الاقتصاديين في "جولدمان ساكس" لمصراوي: خفض الفائدة ضروري.. وهذه شروط صندوق النقد الدولي