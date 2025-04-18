بعد اجرائهما عمليتين.. خروج ابنتي الفنان منير مكرم من المستشفى (خاص)

كتب- هاني صابر:

كشف الفنان منير مكرم عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، عن خروج ابنتيه من المستشفى وعودتهما لبيتهما بعد إجرائهما عمليتين في الوجه.

وقال منير مكرم، في تصريح خاص لـ"مصراوي": "بناتي الاتنين خرجوا من المستشفى، وكل واحدة عملت عملية في الوجه والفكين، والحمد لله هما دلوقتي رجعوا البيت".



يذكر أن، منير مكرم خاض دراما رمضان 2025 بمسلسل"حكيم باشا".

مسلسل "حكيم باشا" من تأليف محمد الشواف، إخراج أحمد خالد أمين، وبطولة مصطفى شعبان، رياض الخولي، دينا فؤاد، سهر الصايغ، منذر رياحنة، محمد نجاتي، أحمد صيام، محمد العمروسي، منير مكرم، سلوى عثمان، أحمد فهيم، سلوى خطاب، عايدة فهمي، فتوح أحمد، أحمد فؤاد سليم، هاجر الشرنوبي، حازم إيهاب، أحمد عبدالله محمود.