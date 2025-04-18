عمرو سعد مودعا سليمان عيد: كل الدنيا متفقة على محبتك وسيرتك الحلوة

كتبت- منى الموجي:

ودع النجم عمرو سعد عبر صفحته الرسمية بموقع انستجرام، الفنان سليمان عيد الذي غادر عالمنا صباح اليوم الجمعة 18 أبريل، وشُيعت جنازته من المجمع الإسلامي بمنطقة الشيخ زايد.

ونشر عمرو الملصق الدعائي الخاص بالشخصية التي قدمها سليمان في مسلسل "سيد الناس" وعُرض في رمضان 2025، وعلق "مع السلامة يا طيب القلب يا غالي، كل الدنيا متفقة على محبتك وسيرتك الحلوة.. أنت الأجمل والدنيا مش مستاهلة وخيرها في السيرة والعمل الحلو والمحبة، أرجو الدعاء للأستاذ سليمان عيد".

وتوفي الفنان سليمان عيد، صباح اليوم الجمعة 18 أبريل، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة نُقل على إثرها إلى المستشفى، حيث فارق الحياة.

سليمان عيد أحد أشهر نجوم الفن، قدم العديد من الأدوار خاصة الكوميدية التي ستظل في أذهان الجمهور، وشارك في رمضان 2025 بأكثر من مسلسل، بينها مسلسل سيد الناس مع النجم عمرو سعد، وكوكبة من نجوم الفن، إخراج محمد سامي، ويُعرض له في السينما حاليا فيلم فار بـ 7 ترواح.