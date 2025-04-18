رامي إمام ناعيا سليمان عيد: "الروح الحلوة والنفس الطيبة"

كتب- هاني صابر:

نعى المخرج رامي إمام، الفنان الراحل سليمان عيد الذي وافته المنية اليوم الجمعة، إثر أزمة صحية مفاجئة.

وكتب رامي إمام، عبر حسابه على إنستجرام: "البقاء لله الغالي سليمان عيد.. الروح الحلوة والنفس الطيبة والضحكة المبهجة .. ربنا يرحمك يا سليمان ويغفر لك ويسكنك فسيح جناته ويصبر أهلك ويصبرنا".

ورحل الفنان سليمان عيد، عن عمر ناهز 64 عامًا، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة نُقل على إثرها إلى المستشفى، حيث فارق الحياة.

يُذكر أن، سليمان عيد من مواليد 17 أكتوبر 1961، وبدأ مشواره الفني في أواخر ثمانينيات القرن الماضي، قبل أن ينطلق بقوة عقب مشاركته في فيلم "الإرهاب والكباب" إلى جانب النجم عادل إمام عام 1992، ما فتح له المجال لأداء أدوار بارزة في السينما والتلفزيون.

وشارك سليمان عيد في عدد من الأعمال البارزة من بينها "طيور الظلام"، و"النوم في العسل"، و"همام في أمستردام"، إلى جانب عشرات المسلسلات التلفزيونية والمسرحيات، بإجمالي يزيد عن 150 عملًا فنيًا.