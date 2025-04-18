موعد ومكان عزاء الفنان سليمان عيد

كتب- هاني صابر:

أعلن عبده سليمان نجل الفنان سليمان عيد عن موعد ومكان عزاء والده الراحل الذي وافته المنية اليوم الجمعة إثر أزمة صحية مفاجئة.

وكتب نجل سليمان عيد، عبر حسابه على فيسبوك: "عزاء والدي المغفور له بإذن الله غدا السبت بعد صلاة المغرب بمسجد الشرطة طريق المحور- الشيخ زايد ، شكر الله سعيكم جميعا، الرجاء الدعاء".

ورحل الفنان سليمان عيد، عن عمر ناهز 64 عامًا، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة نُقل على إثرها إلى المستشفى، حيث فارق الحياة.

يُذكر أن، سليمان عيد من مواليد 17 أكتوبر 1961، وبدأ مشواره الفني في أواخر ثمانينيات القرن الماضي، قبل أن ينطلق بقوة عقب مشاركته في فيلم "الإرهاب والكباب" إلى جانب النجم عادل إمام عام 1992، ما فتح له المجال لأداء أدوار بارزة في السينما والتلفزيون.

وشارك سليمان عيد في عدد من الأعمال البارزة من بينها "طيور الظلام"، و"النوم في العسل"، و"همام في أمستردام"، إلى جانب عشرات المسلسلات التلفزيونية والمسرحيات، بإجمالي يزيد عن 150 عملًا فنيًا.