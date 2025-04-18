محمود البزاوي ناعيا سليمان عيد: "كنت خير صديق وزميل"

كتب- هاني صابر:

نعى الفنان محمود البزاوي، صديقه الفنان الراحل سليمان عيد الذي وافته المنية اليوم الجمعة إثر أزمة صحية مفاجئة.

ونشر البزاوي، صورة له مع الراحل، عبر حسابه على إنستجرام: "ألف رحمة ونور على صديق العمر الطيب والجميل والأستاذ الكبير سليمان عيد .. ربنا يرحمك يا حبيبي ويسكنك فسيح جناته ويسعدك على قد ما أسعدتنا في الدنيا وكنت خير صديق وزميل .. أرجو من الجميع الدعاء له بالرحمة والمغفرة وقراءة الفاتحة".

ورحل الفنان سليمان عيد، عن عالمنا صباح اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 64 عامًا، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة نُقل على إثرها إلى المستشفى، حيث فارق الحياة.

يُذكر أن، سليمان عيد من مواليد 17 أكتوبر 1961، وبدأ مشواره الفني في أواخر ثمانينيات القرن الماضي، قبل أن ينطلق بقوة عقب مشاركته في فيلم "الإرهاب والكباب" إلى جانب النجم عادل إمام عام 1992، ما فتح له المجال لأداء أدوار بارزة في السينما والتلفزيون.

وشارك سليمان عيد في عدد من الأعمال البارزة من بينها "طيور الظلام"، و"النوم في العسل"، و"همام في أمستردام"، إلى جانب عشرات المسلسلات التلفزيونية والمسرحيات، بإجمالي يزيد عن 150 عملًا فنيًا.