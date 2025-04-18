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هيدي كرم بإطلالة جريئة في أحدث ظهور والجمهور: "زي القمر" (صورة)

03:51 م الجمعة 18 أبريل 2025

هيدي كرم

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كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة هيدي كرم، متابعيها عبر السوشيال ميديا، إطلالة جريئة لها من أحدث ظهور.

ونشرت هيدي كرم، الصورة، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "قمر ما شاء الله عليكي، ربنا يحفظك، جمالك، إيه العسل ده، زي القمر، سكر خالص، الحلوة هيدي، أحلى فنانة".

يذكر أن، هيدي كرم شاركت في بطولة مسلسل "وتر حساس" بجانب صبا مبارك، محمد علاء، إنجي المقدم، هيدي كرم، محمد علي رزق، وتأليف أمين جمال، وإخراج وائل فرج.

كما شاركت أيضا بفيلم "آل شنب" بطولة ليلى علوي، لبلبة، سوسن بدر، محمود البزاوي، خالد سرحان، والعمل من إخراج آيتن أمين.

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A post shared by Heidy Karam (@heidykaram)

هيدي كرم السوشيال ميديا إنستجرام هيدي كرم
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