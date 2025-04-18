في بث على "تيك توك".. ماذا قال حسام حبيب عن عمرو دياب وإليسا؟

كتبت- منى الموجي:

التقى الفنان حسام حبيب مساء أمس الخميس 17 أبريل بجمهوره في بث مباشر على تطبيق تيك توك، هو الأول له، وتحدث عن ألبومه الجديد الذي من المقرر طرحه قريبا، وأجاب على أسئلة متابعيه.

وردًا على سؤال من أحد متابعيه عن إمكانية تعاونه مع "الهضبة" عمرو دياب، قال "شرف كبير ليا أتعاون مع عمرو دياب، كنت بفكر الفترة اللي فاتت أعمل حبة أفكار وأقولهاله، على طول هو ما شاء الله عليه مش محتاج حد يقوله أفكار، بنتعلم منه لحد النهاردة، يحب جمهوره ويحترم فنه، طاقة متجددة وبيدينا طاقة، يعمل ألبوم تحس سوق الموسيقى فتح، ربنا يخليه لينا ويبعد عنه أي حاجة وحشة ويمتعنا".

وعن المطربة إليسا قال "فنانة كبيرة ومن الفنانين اللي ذوقهم حلو وتعجبني اختياراتها وإنسانة مثقفة، ياريت يجمعنا تعاون".

وتحدث عن ألبومه الغنائي الجديد قائلا "الألبوم اللي جاي إنتاجي ويومين تلاتة وهقول كل تفاصيله".

حسام حبيب نفى مؤخرًا ارتباطه ببلوجر أردنية تُدعى سارة، وأعلن عزمه مقاضاة كل من تداول أخبار غير صحيحة على لسانه.