شريف منير يودع سليمان عيد: "دنيا غريبة.. لسه كنا بنتعشى مع بعض"

كتب- هاني صابر:

نعى الفنان شريف منير، صديقه الفنان الراحل سليمان عيد الذي وافته المنية اليوم الجمعة إثر أزمة صحية مفاجئة.

وكتب شريف منير، عبر حسابه على إنستجرام: "دنيا غريبة وملهاش أمان.. لسه أول إمبارح كنا بنتعشى مع بعض .. وكان كعادته.. بشوش وطيب .. وضحكنا وإنبسطنا وكان طبيعي وجميل .. لكن إرادة الله فوق كل شيء".

وتابع: "حبيبي يا سليمان في الجنة إن شاء الله.. عمرك مازعلت حد ولا غلطت في حد طول عمرك طيب وخلوق وصاحب صاحبك ومصلي وعمرك ما إتغيرت".

وأضاف: "اللهم أرحمه ولقنه حجته وأغسله بالماء والثلج والبرد .. اللهم أجعله في زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وإنا لله وإنا اليه راجعون، الفاتحة".

ورحل الفنان سليمان عيد، عن عالمنا صباح اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 64 عامًا، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة نُقل على إثرها إلى المستشفى، حيث فارق الحياة.

يُذكر أن، سليمان عيد من مواليد 17 أكتوبر 1961، وبدأ مشواره الفني في أواخر ثمانينيات القرن الماضي، قبل أن ينطلق بقوة عقب مشاركته في فيلم "الإرهاب والكباب" إلى جانب النجم عادل إمام عام 1992، ما فتح له المجال لأداء أدوار بارزة في السينما والتلفزيون.

وشارك سليمان عيد في عدد من الأعمال البارزة من بينها "طيور الظلام"، و"النوم في العسل"، و"همام في أمستردام"، إلى جانب عشرات المسلسلات التلفزيونية والمسرحيات، بإجمالي يزيد عن 150 عملًا فنيًا.