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بـ"فستان قصير وجري".. أحدث ظهور لـ ياسمين صبري (صورة)

03:42 م الجمعة 18 أبريل 2025
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    ياسمين صبري في المالديف
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    ياسمين صبري في المالديف
  • عرض 25 صورة
    ياسمين صبري في المالديف
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    ياسمين صبري في المالديف
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    ياسمين صبري تمارس تمارين رياضيةفي المالديف (4)
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كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة ياسمين صبري، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورة لها من أحدث ظهور.

ونشرت ياسمين، الصورة التي ظهرت فيها مرتدية فستان "قصير وجريء"، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، وخطفت من خلاله الأنظار إليها.

وشاركت ياسمين صبري في السباق الرمضاني 2025 بمسلسل "الأميرة".

وشاركها البطولة نيقولا معوض، وفاء عامر، هالة فاخر، عزت زين، عابد عناني، مها نصار، هند عبدالحليم، وتأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل.

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ياسمين صبري السوشيال ميديا إنستجرام ياسمين صبري
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