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21 صورة| نجوم الفن يرافقون جثمان سليمان عيد للمقابر والحزن يسيطر عليهم

03:31 م الجمعة 18 أبريل 2025
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    الفنان محسن منصور
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    انهيار محسن منصور أمام مقابر سليمان
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    أحمد رزق وكريم محمود عبدالعزيز
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    بيومي فؤاد ومحمد علي رزق
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    بيومي فؤاد
  • عرض 21 صورة
    جثمان سليمان عيد يصل للمقابر
  • عرض 21 صورة
    كريم محمود عبدالعزيز وعمرو عرفة
  • عرض 21 صورة
    كريم محمود عبدالعزيز
  • عرض 21 صورة
    بكاء وانهيار محسن منصور بعد دفن سليمان عيد
  • عرض 21 صورة
    أحمد رزق
  • عرض 21 صورة
    محمد أسامة أوس أوس
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    محسن منصور
  • عرض 21 صورة
    محمد إمام 1
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    محمد ثروت
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    محمد عبدالرحمن وأوس أوس
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    محسن منصور 1
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    هاني رمزي وأحمد فهيم ومحمد جمعة
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    محمد إمام
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    مصطفى غريب
  • عرض 21 صورة
    هاني رمزي
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كتبت- منى الموجي:

تصوير- أحمد مسعد:

رافق نجوم الفن جثمان الفنان سليمان عيد إلى مقابر وادي الراحة في طريق الواحات، بعد انتهاء صلاة الجنازة عليه في المجمع الإسلامي بمنطقة الشيخ زايد، عقب صلاة الجمعة.

وشهد المقابر تواجد النجوم: أحمد فهيم، بيومي فؤاد، محمد إمام، مصطفى غريب، محمد عبدالرحمن، هاني رمزي، كريم محمود عبدالعزيز، محسن منصور، محمد ثروت، محمد علي رزق، لم يتمالك معظمهم نفسه من البكاء، كما سيطرت ملامح الحزن والصدمة عليهم.

وتوفي الفنان سليمان عيد، صباح اليوم الجمعة 18 أبريل، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة نُقل على إثرها إلى المستشفى، حيث فارق الحياة.

سليمان عيد أحد أشهر نجوم الفن، قدم العديد من الأدوار خاصة الكوميدية التي ستظل في أذهان الجمهور، وشارك في رمضان 2025 بأكثر من مسلسل، بينها مسلسل سيد الناس مع النجم عمرو سعد، وكوكبة من نجوم الفن، إخراج محمد سامي، ويُعرض له في السينما حاليا فيلم فار بـ 7 ترواح.

سليمان عيد مقابر وادي الراحة طريق الواحات نجوم الفن المجمع الإسلامي الشيخ زايد
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