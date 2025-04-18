علاء مرسي يودع سليمان عيد: "أنا برة مصر وأنت مشيت من غيري"

كتب- هاني صابر:

نعى الفنان علاء مرسي، صديقه الفنان الراحل سليمان عيد الذي وافته المنية اليوم الجمعة إثر أزمة صحية مفاجئة.

وكتب علاء مرسي، عبر حسابه على فيسبوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون ولا نقول إلا ما يرضي الله.. اللهم أجرنا في مصيبتنا".

وتابع: "المصيبة في الموت عظيمة وخاصة أنها تكون في حتة منك ومن أيامك وقلبك، تكون في إنسان عظيم في حياتك في طيبته ورجولته في كل المواقف.. في عشرة عمري".

واستكمل: "سليمان عيد حبيبي الله يرحمك ويغفر لك ويجعلك في رفقة حبيبك سيدنا النبي".

وأوضح: "المصيبة الكبرى الثانية، إني برة مصر وأنت مشيت من غيري ومن غير ما أعرف ولا أكون جنبك. ومعاك في طريقك لدار الحق، ولكن أنتم السابقون ونحن اللاحقون".

وأضاف: "حالا بجهز للعودة الى مصر يمكن ألحق أودعك.. مع السلامة يا صاحبي".

ورحل الفنان سليمان عيد، عن عالمنا صباح اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 64 عامًا، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة نُقل على إثرها إلى المستشفى، حيث فارق الحياة.

يُذكر أن، سليمان عيد من مواليد 17 أكتوبر 1961، وبدأ مشواره الفني في أواخر ثمانينيات القرن الماضي، قبل أن ينطلق بقوة عقب مشاركته في فيلم "الإرهاب والكباب" إلى جانب النجم عادل إمام عام 1992، ما فتح له المجال لأداء أدوار بارزة في السينما والتلفزيون.

وشارك سليمان عيد في عدد من الأعمال البارزة من بينها "طيور الظلام"، و"النوم في العسل"، و"همام في أمستردام"، إلى جانب عشرات المسلسلات التلفزيونية والمسرحيات، بإجمالي يزيد عن 150 عملًا فنيًا.