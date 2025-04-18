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بالصور| بيومي فؤاد ونجوم مسرح مصر يشاركون في مراسم دفن سليمان عيد

03:21 م الجمعة 18 أبريل 2025
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    محمد أسامة أوس أوس
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    بيومي فؤاد
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    جثمان سليمان عيد يصل للمقابر
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    محمد عبدالرحمن وأوس أوس
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كتبت- منى الموجي:

تصوير- أحمد مسعد:

شهدت مقابر وادي الراحة في طريق الواحات، توافد عدد كبير من نجوم الفن، الذين حرصوا على المشاركة في مراسم دفن الفنان سليمان عيد، الذي غادر عالمنا قبل ساعات.

وحرص على التواجد الفنان بيومي فؤاد، ومن نجوم "مسرح مصر" حضر الفنان أشرف عبدالباقي، الفنان محمد عبدالرحمن، الفنان محمد أسامة (أوس أوس).

كانت صلاة الجنازة على سليمان عيد انتهت قبل قليل في المجمع الإسلامي بمنطقة الشيخ زايد، وشهدت تواجد عدد كبير من نجوم الفن، بينهم: محمد إمام، كريم محمود عبدالعزيز، أحمد السقا، هشام ماجد، محمد رياض، أشرف زكي، ريهام عبدالغفور، هاني رمزي، شيماء سيف، صلاح عبدالله، محمد جمعة، أحمد رزق، إيهاب فهمي.

وتوفي الفنان سليمان عيد، صباح اليوم الجمعة 18 أبريل، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة نُقل على إثرها إلى المستشفى، حيث فارق الحياة.

سليمان عيد أحد أشهر نجوم الفن، قدم العديد من الأدوار خاصة الكوميدية التي ستظل في أذهان الجمهور، وشارك في رمضان 2025 بأكثر من مسلسل، بينها مسلسل سيد الناس مع النجم عمرو سعد، وكوكبة من نجوم الفن، إخراج محمد سامي، ويُعرض له في السينما حاليا فيلم فار بـ 7 ترواح.

مقابر وادي الراحة نجوم الفن سليمان عيد وفاة الفنان سليمان عيد أشرف عبدالباقي بيومي فؤاد محمد عبدالرحمن المجمع الإسلامي
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