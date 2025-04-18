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بالصور| بكاء وانهيار محسن منصور في المقابر حزنا على سليمان عيد

03:12 م الجمعة 18 أبريل 2025
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    بكاء وانهيار محسن منصور بعد دفن سليمان عيد
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    محسن منصور 1
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    محسن منصور
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    الفنان محسن منصور
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    جثمان سليمان عيد يصل للمقابر
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كتبت- منى الموجي:

تصوير- أحمد مسعد:

انهار الفنان محسن منصور من البكاء أثناء مشاركته في جنازة الفنان سليمان عيد، وبعد وصول الجثمان إلى مقابر وادي الراحة في طريق الواحات، إذ لم يستطع تمالك دموعه.

كانت صلاة الجنازة على سليمان عيد انتهت قبل قليل في المجمع الإسلامي بمنطقة الشيخ زايد، وشهدت تواجد عدد كبير من نجوم الفن، بينهم: محمد إمام، كريم محمود عبدالعزيز، أحمد السقا، هشام ماجد، محمد رياض، أشرف زكي، ريهام عبدالغفور، هاني رمزي، شيماء سيف، صلاح عبدالله، محمد جمعة، أحمد رزق، إيهاب فهمي.

وتوفي الفنان سليمان عيد، صباح اليوم الجمعة 18 أبريل، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة نُقل على إثرها إلى المستشفى، حيث فارق الحياة.

سليمان عيد أحد أشهر نجوم الفن، قدم العديد من الأدوار خاصة الكوميدية التي ستظل في أذهان الجمهور، وشارك في رمضان 2025 بأكثر من مسلسل، بينها مسلسل سيد الناس مع النجم عمرو سعد، وكوكبة من نجوم الفن، إخراج محمد سامي، ويُعرض له في السينما حاليا فيلم فار بـ 7 ترواح.

محسن منصور سليمان عيد مقابر وادي الراحة المجمع الإسلامي الشيخ زايد
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