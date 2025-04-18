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"صدمة الوداع" تسيطر على كريم محمود عبدالعزيز في جنازة سليمان عيد (صور)

03:11 م الجمعة 18 أبريل 2025
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كتب- هاني صابر:

تصوير- أحمد مسعد:

شيعت منذ قليل، جنازة الفنان سليمان عيد من مسجد المجمع الإسلامي بالشيخ زايد، بحضور عدد من نجوم الفن.

وسيطرت "صدمة الوداع" على الفنان كريم محمود عبدالعزيز خلال مراسم تشييع جنازة سليمان عيد.

كما حرص عدد من نجوم الفن على حضور الجنازة بينهم صلاح عبدالله، ومحمد عادل إمام وايهاب فهمي وأشرف عبدالباقي وأشرف زكي ومنير مكرم، ومحسن منصور وغيرهم من النجوم.

ورحل الفنان سليمان عيد، عن عالمنا صباح اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 64 عامًا، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة نُقل على إثرها إلى المستشفى، حيث فارق الحياة.

يُذكر أن، سليمان عيد من مواليد 17 أكتوبر 1961، وبدأ مشواره الفني في أواخر ثمانينيات القرن الماضي، قبل أن ينطلق بقوة عقب مشاركته في فيلم "الإرهاب والكباب" إلى جانب النجم عادل إمام عام 1992، ما فتح له المجال لأداء أدوار بارزة في السينما والتلفزيون.

وشارك سليمان عيد في عدد من الأعمال البارزة من بينها "طيور الظلام"، و"النوم في العسل"، و"همام في أمستردام"، إلى جانب عشرات المسلسلات التلفزيونية والمسرحيات، بإجمالي يزيد عن 150 عملًا فنيًا.

سليمان عيد صلاح عبدالله نجوم الفن مسجد المجمع الإسلامي
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