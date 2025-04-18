خالد جلال ينعى سليمان عيد: أدخل البهجة في نفوس جمهوره بأداء صادق

كتبت- منال الجيوشي

نعى المخرج خالد جلال رئيس قطاع المسرح، الفنان القدير سليمان عيد، الذى رحل عن عالمنا اليوم الجمعة، بعد مسيرة فنية حافلة

وقال المخرج خالد جلال، إن الفنان سليمان عيد، أدخل البهجة فى نفوس جمهوره بأداء مميز وصادق، وستظل تتذكره الأجيال على مر العصور، رحم الله الفقيد وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.

يذكر أن الفنان سليمان عيد بدأ حياته الفنية في أواخر ثمانينيات القرن العشرين، ويعد فيلم "الإرهاب والكباب" مع الفنان عادل إمام عام 1992، انطلاقته فى عالم الفن، وقد شارك في العديد من المسرحيات والأفلام والمسلسلات، التي حققت نجاحا كبيرا فى عالم الفن.