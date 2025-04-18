الأمن يضبط 35 كيلو مواد مخدرة خلال حملات أمنية في أسوان ودمياط

كتب - علاء عمران:

شن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريتي أمن أسوان ودمياط حملات أمنية مكثفة استهدفت عددًا من دوائر أقسام ومراكز الشرطة بالمحافظتين، ونجحت في ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة غير المرخصة، إلى جانب تنفيذ مئات الأحكام القضائية.

في أسوان، تم ضبط ٣ قضايا جلب مواد مخدرة بحوزة ٣ متهمين، وصودرت خلالها ٧ كيلوجرامات من الحشيش وكمية من الشابو، إضافة إلى تنفيذ ٦٠٨ أحكام قضائية متنوعة.

وفي دمياط، أسفرت الحملات عن ضبط ٣ قضايا مماثلة، شملت أكثر من ٧ كيلوجرامات من الحشيش، و١١ كيلوجرامًا من البانجو، و١٠ كيلوجرامات من الهيدرو، وكمية من الهيروين، كما تم ضبط ٣ قطع سلاح ناري "فرد محلي" وعدد من الطلقات، بحوزة ٤ متهمين لهم معلومات جنائية.

جرى تحرير المحاضر اللازم وباشرت النيابة التحقيق.