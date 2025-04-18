بالصور- "بكاء وصدمة وذهول".. لقطات نجوم الفن في جنازة سليمان عيد

كتب- هاني صابر:

شيعت ظهر اليوم الجمعة 18 أبريل، جنازة الفنان سليمان عيد من مسجد المجمع الإسلامي بالشيخ زايد، بحضور عدد من نجوم الفن الذين ودعوه لمثواه الأخير وسط حالة من الحزن والصدمة لرحيله المفاجئ.

ونستعرض لكم لقطات من جنازة سليمان عيد في السطور التالية:

بكاء صلاح عبدالله

حرص الفنان صلاح عبدالله، على توديع صديقه الفنان سليمان عيد والمشاركة في تشييع جنازته، حيث ظهر "صلاح" وهو متحاملا على حالته الصحية ويقوم من حوله بمساعدته، وفي حالة انهيار من البكاء وبدا عليه التأثر الشديد في وداع صديقه.

كريم محمود عبد العزيز

سيطرت "صدمة الوداع" على الفنان كريم محمود عبدالعزيز خلال مراسم تشييع جنازة سليمان عيد.

وكان "كريم وسليمان"، على علاقة وطيدة ببعضهما خلال الفترة الأخيرة، ودائما ما كانا يظهران معا في مقاطع فيديو أمام الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي وهما يمزحان بطريقتهما الكوميدية.

أحمد رزق ومحمود عبدالمغني

حالة من الصدمة والذهول أصابت النجمان أحمد رزق ومحمود عبدالمغني خلال مراسم وداع وتشييع جنازة صديقهما الفنان سليمان عيد من مسجد المجمع الإسلامي بالشيخ زايد.

وظهر ذلك على وجه النجمين خلال جنازة سليمان عيد، إذ قاما كلا منهما بوضع يده على وجهه في لحظة ذهول لتوديع سليمان لمثواه الأخير.

حضور النجوم

شهدت جنازة سليمان عيد حضور عدد كبير من النجوم بينهم أحمد السقا وكريم محمود عبدالعزيز ومحمد إمام وهشام ماجد وريهام عبدالغفور وشيماء سيف ومحمد رياض وأشرف زكي وصلاح عبدالله وأشرف عبدالباقي ومحسن منصور وإيهاب فهمي وأحمد رزق ومحمد جمعة ومحمود عبدالمغني.

ورحل الفنان سليمان عيد، عن عمر ناهز 64 عامًا، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة نُقل على إثرها إلى المستشفى، حيث فارق الحياة.

يُذكر أن، سليمان عيد من مواليد 17 أكتوبر 1961، وبدأ مشواره الفني في أواخر ثمانينيات القرن الماضي، قبل أن ينطلق بقوة عقب مشاركته في فيلم "الإرهاب والكباب" إلى جانب النجم عادل إمام عام 1992، ما فتح له المجال لأداء أدوار بارزة في السينما والتلفزيون.

وشارك سليمان عيد في عدد من الأعمال البارزة من بينها "طيور الظلام"، و"النوم في العسل"، و"همام في أمستردام"، إلى جانب عشرات المسلسلات التلفزيونية والمسرحيات، بإجمالي يزيد عن 150 عملًا فنيًا.