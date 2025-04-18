أحمد السقا وريهام عبدالغفور وهشام ماجد.. نجوم الفن يودعون سليمان عيد (فيديو)

كتبت- منى الموجي:

شهدت جنازة الفنان سليمان عيد، والتي أقيمت في المجمع الإسلامي بالشيخ زايد، عقب صلاة الجمعة، توافد عدد كبير من نجوم الوسط الفني، الذين حرصوا على المشاركة في وداع الراحل وأداء صلاة الجنازة عليه، قبل نقل الجثمان لمثواه الأخير.

ونشر برنامج ET بالعربي عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام فيديو، يضم عددا كبيرا من النجوم الذين حرصوا على التواجد، بينهم: النجم أحمد السقا، الفنانة ريهام عبدالغفور، الفنانة شيماء سيف وزوجها المنتج محمد كارتر، الفنان هشام ماجد، المخرج معتز التوني، الدكتور أشرف زكي، الفنان محمد جمعة، الفنان أحمد رزق، الفنان هاني رمزي، الفنان أحمد خالد صالح، الفنان صلاح عبدالله، الفنان محمد إمام، الفنان كريم محمود عبدالعزيز.

وتوفي الفنان سليمان عيد، صباح اليوم الجمعة، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة نُقل على إثرها إلى المستشفى، حيث فارق الحياة.

سليمان عيد أحد أشهر نجوم الفن، قدم العديد من الأدوار خاصة الكوميدية التي ستظل في أذهان الجمهور، وشارك في رمضان 2025 بأكثر من مسلسل، بينها مسلسل سيد الناس مع النجم عمرو سعد، وكوكبة من نجوم الفن، إخراج محمد سامي، ويُعرض له في السينما حاليا فيلم فار بـ 7 ترواح.