لطيفة تروي تفاصيل آخر لقاء جمعها مع سليمان عيد قبل وفاته

كتب- هاني صابر:

نعت الفنانة لطيفة، الفنان الراحل سليمان عيد الذي وافته المنية اليوم الجمعة إثر أزمة صحية مفاجئة.

وكتبت لطيفة، عبر حسابها على إنستجرام، راوية تفاصيل آخر لقاء جمعها مع سليمان عيد، قائلة : "آخر مرة قابلتك كنا في السعودية.. كنت بحبك جدا لكن أما شوفتك واتكلمت معاك وقعدنا وضحكنا.. اكتشفت فيك إنسان آخر مبدع عظيم".

وأضافت: "قعدت تحكيلي سيرة حياتك وبدايتك وأنت بتكتب شعر.. ماقبلتش فنان محترم زيك، مكافح زيك، مؤمن زيك، مبدع زيك .. ألف رحمة ونور على روحك يا سليمان .. أنت خسارة كبيرة للفن لكن قضاء الله وقدرة .. إنا لله وإنا إليه راجعون".

ورحل الفنان سليمان عيد، عن عالمنا صباح اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 64 عامًا، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة نُقل على إثرها إلى المستشفى، حيث فارق الحياة.

يُذكر أن، سليمان عيد من مواليد 17 أكتوبر 1961، وبدأ مشواره الفني في أواخر ثمانينيات القرن الماضي، قبل أن ينطلق بقوة عقب مشاركته في فيلم "الإرهاب والكباب" إلى جانب النجم عادل إمام عام 1992، ما فتح له المجال لأداء أدوار بارزة في السينما والتلفزيون.

وشارك سليمان عيد في عدد من الأعمال البارزة من بينها "طيور الظلام"، و"النوم في العسل"، و"همام في أمستردام"، إلى جانب عشرات المسلسلات التلفزيونية والمسرحيات، بإجمالي يزيد عن 150 عملًا فنيًا.