بالصور| محمد إمام يشارك في تشييع جنازة سليمان عيد

كتبت- منى الموجي:

تصوير- أحمد مسعد:

وصل النجم محمد إمام إلى المجمع الإسلامي بمنطقة الشيخ زايد، لأداء صلاة الجنازة على الفنان سليمان عيد، والمشاركة في تشييع جثمانه لمثواه الأخير.

وتشهد الجنازة تواجد عدد كبير من نجوم الفن وأصدقاء الفنان الراحل من داخل الوسط الفني، بينهم الدكتور أشرف زكي، الفنان كريم محمود عبدالعزيز، الفنان محسن منصور، الفنان صلاح عبدالله.

وتوفي الفنان سليمان عيد، صباح اليوم الجمعة، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة نُقل على إثرها إلى المستشفى، حيث فارق الحياة.

وأعلن نجل الفنان، عبر حسابه على "فيسبوك"، أن صلاة الجنازة ستُقام عقب صلاة الجمعة بالمجمع الإسلامي في مدينة الشيخ زايد.

سليمان عيد أحد أشهر نجوم الفن، قدم العديد من الأدوار خاصة الكوميدية التي ستظل في أذهان الجمهور، وشارك في رمضان 2025 بأكثر من مسلسل، بينها مسلسل سيد الناس مع النجم عمرو سعد، وكوكبة من نجوم الفن، إخراج محمد سامي، ويُعرض له في السينما حاليا فيلم فار بـ 7 ترواح.