بالصور| الحزن يسيطر على كريم محمود عبدالعزيز في جنازة سليمان عيد

كتبت- منى الموجي:

تصوير- أحمد مسعد:

شارك النجم كريم محمود عبدالعزيز في تشييع جنازة صديقه الفنان سليمان عيد إلى مثواه الأخير، وتواجد في المجمع الإسلامي في مدينة الشيخ زايد لأداء صلاة الجنازة عليه.

وسيطرت علامات الحزن على كريم، خاصة وأن علاقة صداقة كبيرة تجمعه بالراحل، إذ كانا يحرصان دائما على مشاركة الجمهور فيديوهات على طريقة التيك توك.

وتوفي الفنان سليمان عيد، صباح اليوم الجمعة، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة نُقل على إثرها إلى المستشفى، حيث فارق الحياة.

وأعلن نجل الفنان، عبر حسابه على "فيسبوك"، أن صلاة الجنازة ستُقام عقب صلاة الجمعة بالمجمع الإسلامي في مدينة الشيخ زايد.

سليمان عيد أحد أشهر نجوم الفن، قدم العديد من الأدوار خاصة الكوميدية التي ستظل في أذهان الجمهور، وشارك في رمضان 2025 بأكثر من مسلسل، بينها مسلسل سيد الناس مع النجم عمرو سعد، وكوكبة من نجوم الفن، إخراج محمد سامي، ويُعرض له في السينما حاليا فيلم فار بـ 7 ترواح.