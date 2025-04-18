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25 صورة من جنازة الفنان سليمان عيد بحضور نجوم الفن

01:25 م الجمعة 18 أبريل 2025
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    الفنان أحمد رزق
  • عرض 25 صورة
    بكاء صلاح عبدالله
  • عرض 25 صورة
    اشرف عبدالباقي وايهاب فهمي
  • عرض 25 صورة
    جنازة سليمان عيد (2)
  • عرض 25 صورة
    جنازة سليمان عيد (3)
  • عرض 25 صورة
    جنازة سليمان عيد (4)
  • عرض 25 صورة
    جنازة سليمان عيد (1)
  • عرض 25 صورة
    أحمد رزق
  • عرض 25 صورة
    صلاح عبدالله (2)
  • عرض 25 صورة
    صلاح عبدالله (3)
  • عرض 25 صورة
    صلاح عبدالله (4)
  • عرض 25 صورة
    كريم محمود عبدالعزيز (1)
  • عرض 25 صورة
    كريم محمود عبدالعزيز (2)
  • عرض 25 صورة
    كريم محمود عبدالعزيز (3)
  • عرض 25 صورة
    صلاح عبدالله (1)
  • عرض 25 صورة
    رزق
  • عرض 25 صورة
    محسن منصور (2)
  • عرض 25 صورة
    محسن منصور
  • عرض 25 صورة
    محمد امام في جنازة سليمان عيد
  • عرض 25 صورة
    محمد عادل امام في جنازة سليمان عيد
  • عرض 25 صورة
    محمود عبدالمغني
  • عرض 25 صورة
    هاني رمزي
  • عرض 25 صورة
    كريم محمود عبدالعزيز (5)
  • عرض 25 صورة
    كريم محمود عبدالعزيز (4)
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كتب- هاني صابر:
تصوير- أحمد مسعد:

شيعت منذ قليل، جنازة الفنان سليمان عيد من مسجد المجمع الإسلامي بالشيخ زايد، بحضور عدد من نجوم الفن.

وكان من بين الحضور النجوم كريم محمود عبدالعزيز وصلاح عبدالله، ومحمد عادل إمام وايهاب فهمي وأشرف عبدالباقي وأشرف زكي ومنير مكرم، ومحسن منصور وغيرهم من النجوم.

ورحل الفنان سليمان عيد، عن عالمنا صباح اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 64 عامًا، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة نُقل على إثرها إلى المستشفى، حيث فارق الحياة.

يُذكر أن، سليمان عيد من مواليد 17 أكتوبر 1961، وبدأ مشواره الفني في أواخر ثمانينيات القرن الماضي، قبل أن ينطلق بقوة عقب مشاركته في فيلم "الإرهاب والكباب" إلى جانب النجم عادل إمام عام 1992، ما فتح له المجال لأداء أدوار بارزة في السينما والتلفزيون.

وشارك سليمان عيد في عدد من الأعمال البارزة من بينها "طيور الظلام"، و"النوم في العسل"، و"همام في أمستردام"، إلى جانب عشرات المسلسلات التلفزيونية والمسرحيات، بإجمالي يزيد عن 150 عملًا فنيًا.

سليمان عيد نجوم الفن جنازة سليمان عيد مسجد المجمع الإسلامي الشيخ زايد
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