بالصور| بكاء صلاح عبدالله في وداع صديقه سليمان عيد

كتبت- منى الموجي:

تصوير- أحمد مسعد:

حرص الفنان الكبير صلاح عبدالله على حضور جنازة الفنان الراحل سليمان عيد، الذي غادر عالمنا صباح اليوم الجمعة 18 أبريل.

وظهر صلاح متحاملا على حالته الصحية ويقوم من حوله بمساعدته، وفي حالة انهيار من البكاء وبدا عليه التأثر الشديد في وداع صديقه.

وتوفي الفنان سليمان عيد، صباح اليوم الجمعة، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة نُقل على إثرها إلى المستشفى، حيث فارق الحياة.

وأعلن نجل الفنان، عبر حسابه على "فيسبوك"، أن صلاة الجنازة ستُقام عقب صلاة الجمعة بالمجمع الإسلامي في مدينة الشيخ زايد.

سليمان عيد أحد أشهر نجوم الفن، قدم العديد من الأدوار خاصة الكوميدية التي ستظل في أذهان الجمهور، وشارك في رمضان 2025 بأكثر من مسلسل، بينها مسلسل سيد الناس مع النجم عمرو سعد، وكوكبة من نجوم الفن، إخراج محمد سامي، ويُعرض له في السينما حاليا فيلم فار بـ 7 ترواح.