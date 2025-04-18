توقف قلبه فجأة.. ماذا حدث للفنان سليمان عيد في السابعة إلا 9 دقائق؟



كتب - محمد شعبان:

كشف مصدر مطلع عن اللحظات الأخيرة في حياة الفنان سليمان عيد الذي رحل عن عالمنا عن عمر ناهز الـ64 عاما، اليوم الجمعة.

وقال المصدر في تصريحات لمصراوي إن "عيد" تعرض لأزمة صحية مفاجئة صباح اليوم، وفي تمام السابعة إلا 9 دقائق استدعى ابنه سيارة إسعاف لنقله إلى أقرب مستشفى.

أضاف المصدر أن الفنان الراحل تم نقله من مسكنه بالفيلا رقم 6 بكمبوند الربوة إلى مستشفى "ج" الخاص لكنه فارق الحياة بقسم الاستقبال نتيجة توقف عضلة القلب.

وأبلغ مسؤولو المستشفى مأمور قسم شرطة ثاني الشيخ زايد بالواقعة لإنهاء الإجراءات واستصدار تصريح الدفن من النيابة العامة.

وأقيمت صلاة الجنازة بعد صلاة الجمعة في المجمع الإسلامي بمدينة الشيخ زايد.

الفنان الراحل من مواليد 17 أكتوبر 1961، بدأ مسيرته الفنية في أواخر الثمانينيات. وشكّلت مشاركته في فيلم "الإرهاب والكباب" عام 1992 إلى جانب الفنان عادل إمام نقطة تحول في مشواره، حيث توالت بعدها أدواره البارزة في السينما والتلفزيون.

قدّم سليمان عيد أكثر من 150 عملًا فنيًا متنوعًا، شملت المسرح، السينما، والمسلسلات الدرامية، من بينها أفلام "طيور الظلام"، "النوم في العسل"، و"همام في أمستردام".

كما عُرف عنه نشاطه على وسائل التواصل الاجتماعي، لا سيما من خلال مقاطع الفيديو الطريفة التي كان يشاركها مع الفنان كريم محمود عبد العزيز عبر منصة "تيك توك".