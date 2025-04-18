"لسه مش مستوعب".. تامر حبيب وباسم سمرة ينعيان سليمان عيد

كتب- هاني صابر:

نعى الفنان باسم سمرة، والمؤلف تامر حبيب، الفنان الراحل سليمان عيد، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 64 عامًا، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة نُقل على إثرها إلى المستشفى، حيث فارق الحياة.

باسم سمرة

وكتب الفنان باسم سمرة، عبر حسابه على إنستجرام: "‏إنا لله وإنا إليه راجعون.. ‏وداعا الفنان الجميل سليمان عيد.. اللهم أغفر له وأرحمه، وأجعل مثواه الجنة".

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تامر حبيب

فيما كتب المؤلف تامر حبيب، عبر حسابه على إنستجرام: "خبر مفاجئ ومقبض جدا إن الواحد يصحى عليه.. مع السلامة يا سليمان يا أطيب وأجمل قلب في الدنيا.. ربنا يرحمك و يصبر عيلتك وأهلك وحبايبك.. أنا لسه مش مستوعب".

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ورحل الفنان سليمان عيد، عن عالمنا صباح اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 64 عامًا، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة نُقل على إثرها إلى المستشفى، حيث فارق الحياة.

يُذكر أن، سليمان عيد من مواليد 17 أكتوبر 1961، وبدأ مشواره الفني في أواخر ثمانينيات القرن الماضي، قبل أن ينطلق بقوة عقب مشاركته في فيلم "الإرهاب والكباب" إلى جانب النجم عادل إمام عام 1992، ما فتح له المجال لأداء أدوار بارزة في السينما والتلفزيون.

وشارك سليمان عيد في عدد من الأعمال البارزة من بينها "طيور الظلام"، و"النوم في العسل"، و"همام في أمستردام"، إلى جانب عشرات المسلسلات التلفزيونية والمسرحيات، بإجمالي يزيد عن 150 عملًا فنيًا.