صلاح الجهيني يحكي موقفا مؤثرا جمعه بـ سليمان عيد: حرارته كانت أربعين وبيرتعش

كتبت- منى الموجي:

حكى السيناريست صلاح الجهيني موقفا مؤثرا جمعه بالفنان الراحل سليمان عيد، الذي غادر عالمنا صباح اليوم الجمعة 18 أبريل.

وكتب صلاح "في أخر يوم عرض مسرحي لينا سوا عم سليمان درجة حرارته كانت أربعين، وكان نايم على سرير موجود جنب المسرح بيرتعش، وعربية الاسعاف مستنياه برة لحد ما المسرحية تخلص".

وتابع "قلتله أنت دورك خلص خلاص واللي فاضل بسيط المهم نتطمن عليك، قاللي يعني أمشي ويفوتني السوكسيه اللي في الاخر.. إحنا عايشين عشان الشوية دول" .

ودعا الجهيني لـ سليمان بالرحمة "الله يرحمك يا صديقي ورفيقي في السفر والفطار، زي ما كنا بنقول ويارب حب الناس والسوكسيه يكون واصلك دلوقتي".

سليمان شُيعت جنازته عقب أداء الصلاة على جثمانه ظهر اليوم الجمعة في الشيخ زايد، وسط حزن أصدقائه في الوسط الفني الذين صدمهم خبر رحيله.