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"صاحب الضحكة الصادقة"..مدحت العدل وأشرف عبدالباقي ينعيان سليمان عيد

12:23 م الجمعة 18 أبريل 2025

سليمان عيد

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كتب- هاني صابر:

نعى المؤلف والكاتب الكبير مدحت العدل والفنان أشرف عبدالباقي، الفنان الراحل سليمان عيد، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 64 عامًا، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة نُقل على إثرها إلى المستشفى، حيث فارق الحياة.

مدحت العدل

وكتب الكاتب الكبير مدحت العدل، عبر حسابه على إنستجرام: "بقلوب يعتصرها الحزن، نودّع الفنان الكبير سليمان عيد، أحد أبرز وجوه الكوميديا وصاحب الضحكة الصادقة والحضور المحبّب.. رحيله خسارة موجعة وذكراه ستبقى خالدة في قلوبنا وذاكرة الفن.. نسأل الله أن يرحمه ويغفر له، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

أشرف عبدالباقي

فيما كتب الفنان أشرف عبد الباقي، عبر حسابه على إنستجرام: "إنا لله وإنا إليه راجعون، مع السلامة يا سليمان يا أطيب حد في الدنيا.. ربنا يرحمه ويغفر له يا رب".

ورحل الفنان سليمان عيد، عن عالمنا صباح اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 64 عامًا، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة نُقل على إثرها إلى المستشفى، حيث فارق الحياة.

يُذكر أن، سليمان عيد من مواليد 17 أكتوبر 1961، وبدأ مشواره الفني في أواخر ثمانينيات القرن الماضي، قبل أن ينطلق بقوة عقب مشاركته في فيلم "الإرهاب والكباب" إلى جانب النجم عادل إمام عام 1992، ما فتح له المجال لأداء أدوار بارزة في السينما والتلفزيون.

وشارك سليمان عيد في عدد من الأعمال البارزة من بينها "طيور الظلام"، و"النوم في العسل"، و"همام في أمستردام"، إلى جانب عشرات المسلسلات التلفزيونية والمسرحيات، بإجمالي يزيد عن 150 عملًا فنيًا.

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