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هشام ماجد ينعى سليمان عيد: "أنضف خلق الله بشهادة الجميع"

12:09 م الجمعة 18 أبريل 2025

هشام ماجد

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كتب- هاني صابر:

نعى النجم هشام ماجد، صديقه الفنان الراحل سليمان عيد الذي وافته المنية اليوم الجمعة إثر أزمة صحية مفاجئة.

ونشر هشام ماجد، صورة للراحل، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "الله يرحمك يا سليمان يا غالي يا محترم يا أصيل.. أطيب وأنضف خلق الله بشهادة الجميع.. اللهم أسكنه فسيح جناتك وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله".

ورحل الفنان سليمان عيد، عن عالمنا صباح اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 64 عامًا، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة نُقل على إثرها إلى المستشفى، حيث فارق الحياة.

يُذكر أن، سليمان عيد من مواليد 17 أكتوبر 1961، وبدأ مشواره الفني في أواخر ثمانينيات القرن الماضي، قبل أن ينطلق بقوة عقب مشاركته في فيلم "الإرهاب والكباب" إلى جانب النجم عادل إمام عام 1992، ما فتح له المجال لأداء أدوار بارزة في السينما والتلفزيون.

وشارك سليمان عيد في عدد من الأعمال البارزة من بينها "طيور الظلام"، و"النوم في العسل"، و"همام في أمستردام"، إلى جانب عشرات المسلسلات التلفزيونية والمسرحيات، بإجمالي يزيد عن 150 عملًا فنيًا.

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