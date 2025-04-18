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"يا وجع القلب".. فيفي عبده ونجلاء بدر تنعيان سليمان عيد

12:06 م الجمعة 18 أبريل 2025

الفنان الراحل سليمان عيد

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كتب- هاني صابر:

نعت الفنانتان فيفي عبده ونجلاء بدر، الفنان الراحل سليمان عيد، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 64 عامًا، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة نُقل على إثرها إلى المستشفى، حيث فارق الحياة.

فيفي عبده

وكتبت الفنانة فيفي عبده، عبر حسابها على إنستجرام: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي الى رحمة الله الفنان سليمان عيد. الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة ويصبر أهله وأحبابه.. برجاء الدعاء له بالرحمة والمغفرة".

نجلاء بدر

فيما كتبت الفنانة نجلاء بدر، عبر حسابها على إنستجرام: "يا وجع القلب.. لا إله إلا الله ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته".

ورحل الفنان سليمان عيد، عن عالمنا صباح اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 64 عامًا، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة نُقل على إثرها إلى المستشفى، حيث فارق الحياة.

يُذكر أن، سليمان عيد من مواليد 17 أكتوبر 1961، وبدأ مشواره الفني في أواخر ثمانينيات القرن الماضي، قبل أن ينطلق بقوة عقب مشاركته في فيلم "الإرهاب والكباب" إلى جانب النجم عادل إمام عام 1992، ما فتح له المجال لأداء أدوار بارزة في السينما والتلفزيون.

وشارك سليمان عيد في عدد من الأعمال البارزة من بينها "طيور الظلام"، و"النوم في العسل"، و"همام في أمستردام"، إلى جانب عشرات المسلسلات التلفزيونية والمسرحيات، بإجمالي يزيد عن 150 عملًا فنيًا.

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