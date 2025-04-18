"من 15 ساعة".. آخر ما نشره سليمان عيد قبل وفاته

كتب- هاني صابر:

شارك الفنان سليمان عيد، جمهوره ومتابعيه عبر السوشيال ميديا، آخر صورة له جمعته مع وفد أجنبي قبل وفاته، والتي تبين أنها منذ 15 ساعة.

ونشر سليمان عيد، الصورة، عبر "ستوري" حسابه على إنستجرام، والتي جمعته مع عدد من معجبيه الأجانب وهم يلتقطون صورة تذكارية معه.

ورحل الفنان سليمان عيد، عن عالمنا صباح اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 64 عامًا، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة نُقل على إثرها إلى المستشفى، حيث فارق الحياة.

يُذكر أن، سليمان عيد من مواليد 17 أكتوبر 1961، وبدأ مشواره الفني في أواخر ثمانينيات القرن الماضي، قبل أن ينطلق بقوة عقب مشاركته في فيلم "الإرهاب والكباب" إلى جانب النجم عادل إمام عام 1992، ما فتح له المجال لأداء أدوار بارزة في السينما والتلفزيون.

وشارك سليمان عيد في عدد من الأعمال البارزة من بينها "طيور الظلام"، و"النوم في العسل"، و"همام في أمستردام"، إلى جانب عشرات المسلسلات التلفزيونية والمسرحيات، بإجمالي يزيد عن 150 عملًا فنيًا.