طه دسوقي ناعيا سليمان عيد: "إبتسامتك مكنتش بتفارق وشك"

كتب- هاني صابر:

نعى الفنان طه دسوقي، الفنان الراحل سليمان عيد الذي وافته المنية اليوم الجمعة إثر أزمة صحية مفاجئة.

ونشر طه دسوقي، صورا تجمعه به، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "لا حول ولا قوة إلا بالله.. الله يرحمك يا عم سليمان ربنا يرحمك برحمته ويسهل عليك زي ما سهلتها على كل اللي قابلك في الدنيا ويديم إبتسامتك اللي مكنتش بتفارق وشك ويراضيك أكتر ما كنت راضي".

ورحل الفنان سليمان عيد، عن عالمنا صباح اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 64 عامًا، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة نُقل على إثرها إلى المستشفى، حيث فارق الحياة.

يُذكر أن، سليمان عيد من مواليد 17 أكتوبر 1961، وبدأ مشواره الفني في أواخر ثمانينيات القرن الماضي، قبل أن ينطلق بقوة عقب مشاركته في فيلم "الإرهاب والكباب" إلى جانب النجم عادل إمام عام 1992، ما فتح له المجال لأداء أدوار بارزة في السينما والتلفزيون.

وشارك سليمان عيد في عدد من الأعمال البارزة من بينها "طيور الظلام"، و"النوم في العسل"، و"همام في أمستردام"، إلى جانب عشرات المسلسلات التلفزيونية والمسرحيات، بإجمالي يزيد عن 150 عملًا فنيًا.