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محمد رمضان يقدم التعازي لأسرة سليمان عيد.. وينعيه: فقدنا فنان عزيز علينا

11:14 ص الجمعة 18 أبريل 2025

سليمان عيد

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كتبت- منى الموجي:

قدم الفنان محمد رمضان واجب العزاء لأسرة الفنان الراحل سليمان عيد، الذي غادر عالمنا صباح اليوم الجمعة 18 أبريل.

ونشر رمضان عبر حسابه الرسمي على موقع x، صورة سليمان، معلقا "خالص التعازي لعائلة الفنان سليمان عيد.. فقدنا فنان عزيز علينا بيدخل البهجة على قلوبنا.. ربنا يرحمه ويصبر أهله ومحبيه".

وتوفي الفنان سليمان عيد، صباح اليوم الجمعة، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة نُقل على إثرها إلى المستشفى، حيث فارق الحياة.

وأعلن نجل الفنان، عبر حسابه على "فيسبوك"، أن صلاة الجنازة ستُقام عقب صلاة الجمعة بالمجمع الإسلامي في مدينة الشيخ زايد.

سليمان عيد (2)

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