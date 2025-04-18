"المهن التمثيلية" تكشف سبب وفاة الفنان سليمان عيد (خاص)

كتب- هاني صابر:

كشف الفنان منير مكرم عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، سبب وفاة الفنان سليمان عيد الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الجمعة.

وقال منير، في تصريح خاص لـ "مصراوي": "ربنا يرحم الأخ والأستاذ سليمان عيد.. هو كان رايح الحمام ورجع منه.. وقع في البيت وتعب بالليل وخدوه على المستشفى، وتوفاه الله".

وأضاف: "بنسبة كبيرة سبب وفاة سليمان عيد هي إصابته بسكتة قلبية".

ورحل الفنان سليمان عيد، عن عالمنا صباح اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 64 عامًا، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة نُقل على إثرها إلى المستشفى، حيث فارق الحياة.

يُذكر أن، سليمان عيد من مواليد 17 أكتوبر 1961، وبدأ مشواره الفني في أواخر ثمانينيات القرن الماضي، قبل أن ينطلق بقوة عقب مشاركته في فيلم "الإرهاب والكباب" إلى جانب النجم عادل إمام عام 1992، ما فتح له المجال لأداء أدوار بارزة في السينما والتلفزيون.

وشارك سليمان عيد في عدد من الأعمال البارزة من بينها "طيور الظلام"، و"النوم في العسل"، و"همام في أمستردام"، إلى جانب عشرات المسلسلات التلفزيونية والمسرحيات، بإجمالي يزيد عن 150 عملًا فنيًا.