شيكو ناعيا سليمان عيد: لسه متكلمين إمبارح.. مش مصدق

كتبت- منى الموجي:

نعى الفنان شيكو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، الفنان سليمان عيد، الذي رحل عن عالمنا بصورة مفاجئة صباح اليوم الجمعة 18 أبريل.

ونشر شيكو صورة لـ سليمان، معلقا "الله يرحمك يا عم سليمان يا غالي، لسه متكلمين إمبارح، مش مصدق"، وطلب من جمهوره ومتابعيه قراءة الفاتحة".

وتوفي الفنان سليمان عيد، صباح اليوم الجمعة، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة نُقل على إثرها إلى المستشفى، حيث فارق الحياة.

وأعلن نجل الفنان، عبر حسابه على "فيسبوك"، أن صلاة الجنازة ستُقام عقب صلاة الجمعة بالمجمع الإسلامي في مدينة الشيخ زايد.