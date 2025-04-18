حسين فهمي ناعيا سليمان عيد: "رحل تاركًا خلفه أثرًا طيبًا وسيرة عطرة"

كتب- هاني صابر:

نعى الفنان حسين فهمي، صديقه الفنان الراحل سليمان عيد الذي وافته المنية اليوم الجمعة، إثر أزمة صحية مفاجئة.

ونشر حسين فهمي، صورة سليمان عيد، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "أنعي ببالغ الحزن والأسى الفنان الصديق النبيل، الذي رحل عن دنيانا تاركًا خلفه أثرًا طيبًا وسيرة عطرة بين أهله وأصدقائه ومحبيه.. نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون"

ورحل الفنان سليمان عيد، عن عالمنا صباح اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 64 عامًا، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة نُقل على إثرها إلى المستشفى، حيث فارق الحياة.

يُذكر أن، سليمان عيد من مواليد 17 أكتوبر 1961، وبدأ مشواره الفني في أواخر ثمانينيات القرن الماضي، قبل أن ينطلق بقوة عقب مشاركته في فيلم "الإرهاب والكباب" إلى جانب النجم عادل إمام عام 1992، ما فتح له المجال لأداء أدوار بارزة في السينما والتلفزيون.

وشارك سليمان عيد في عدد من الأعمال البارزة من بينها "طيور الظلام"، و"النوم في العسل"، و"همام في أمستردام"، إلى جانب عشرات المسلسلات التلفزيونية والمسرحيات، بإجمالي يزيد عن 150 عملًا فنيًا.